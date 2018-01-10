Oyuncu Eriş Akman oynadığı karaktere hakaret edilmesine kızıp dava açtı

Yeşilçam emektarlarından ünlü oyuncu Eriş Akman, 2015’te Kara Sevda adlı TV dizisini izlerken, 1976’da Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen ve Şevket Altuğ gibi usta oyuncularla birlikte rol aldığı Aile Şerefi adlı filmden sahnelerin kullanıldığını gördü. Dizinin 85 saniyelik bölümünde Aile Şerefi filmi konu edilirken, Eriş Akman’ın canlandırdığı Oktay karakteri 8 saniye kadar ekrana yansıdı. Dizi karakterleri repliklerinde “İfrit oluyorum bu adama”, “Mahvetti insanların hayatını deyyus”, “Kendisini her şeyin sahibi sanıyor” gibi yorumlar yaptı.

Eriş Akman da hayat verdiği kötü karakter ‘Oktay’ hakkında yapılan yorumlara içerleyerek mahkemeye başvurdu. Kendisine hakaret edildiği ve görüntülerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Akman, dizi ve filmin yapımcısı şirket ile yayınlandığı TV kanalına bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat davası açtı. Resminden, yeteneğinden ve ününden haksız yararlanmak ve ticari kazanç sağlamak adına görüntülerinin yayınlandığını belirten Eriş Akman, kişilik haklarının zedelendiğini, onur ve haysiyetinin ihlal edildiğini öne sürdü.