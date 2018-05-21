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Oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı istinafa başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı, istinafa başvurarak karara itiraz etti

İSTANBUL (AA) - Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı, istinafa başvurarak karara itirazda bulundu.

Karaca'nın avukatı Faruk Zorba yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Gizem Karaca hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karar nedeniyle bazı basın yayın organlarında gerçeğe aykırı haber ve değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Karaca'nın 25 Aralık 2012 tarihinde gözaltına alındığını ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını belirten Zorba, 13 Eylül 2013 tarihinde de "başkalarına uyuşturucu madde verme suçlaması" ile de müvekkili hakkında iddianame düzenlendiğini kaydetti.

Zorba, yargılama sırasında savcılıkça verilen mütalaada, Karaca'nın eyleminin, "uyuşturucu madde kullanmak" olduğuna vurgu yaparak, mahkemenin ise sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ceza verdiğini hatırlattı.

- "Gençlik hatası olarak değerlendirilmeli"

Bu karara, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) nezdinde itiraz ettiklerini anlatan Zorba, şöyle devam etti:

"Bu kararın bozulacağına inancımız tamdır. Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianame ve mütalaadan anlaşılacağı üzere müvekkilin uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi bir eylemi iddia konusu bile değildir. Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar/uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir.
Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu karar verilmiştir."

Müvekkilinin uyuşturucu madde satıcılarıyla iletişiminin tespit edilemediğini savunan Zorba, "Beş yıl önce meydana gelen talihsiz bir olay nedeniyle kamuoyu gündemine gelmek müvekkili derinden üzmektedir. Bu süreçte kendisi evlenmiş ve mutlu bir yuva kurmuştur. Henüz 20 yaşındayken yaşadığı ve gençlik hatası olarak değerlendirilmesi gereken bu üzücü olay nedeniyle büyük pişmanlık duymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- Karar

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ve ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı, 16 Mayıs'ta karara bağlamıştı.

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, şarkıcı Cenk Eren'i de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli hapis cezaları vermişti.

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