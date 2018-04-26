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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Bir otelin lobisinde meydana gelen darp olayına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, Yılmaz ve eşi sanıklardan şikayetçi oldu

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ifadesi alınan Hakan Yılmaz, sanıklardan şikayetçi oldu. Doğum günü dolayısıyla eşi ve arkadaşlarıyla eğlendiklerini, sonrasında da otelde kalmaya karar verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eşimle resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada arkamdan bir şahıs geçerken ayağıyla tekme attı. Olaya anlam veremedim. Şahsın alkollü veya kaza olabileceğini düşündüm. Önüme döndüm. Şahıs tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sorunca tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın.' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. İki şahıs daha geldi. Denizhan isimli şahıs 'Gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım.' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli şahısla birlikte bana saldırdı. Elleriyle vurup, tekme attı. Deniz Vural 'Seni de karını da harcarım.' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da 'Sizi harcarız.' şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşimle konuşurken bir siyasi partiyle ilgili konuşmam olmadı."

Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz'in 'Beni nasıl tanımazsın? Gel sana kendimi tanıtayım.' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdı. Tüm sanıklar 'Sizi harcayacağız, sizi gebertiriz.' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip küfür etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre başıma isabet etti." ifadelerini kullandı.

Duruşmada 6 otel çalışanı da tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin sanıkların eylemlerini gösterir şekilde fotoğraf ortamına aktarılması için bilirkişiye verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapan Hakan Yılmaz, karşılıklı küfürleşme olup olmadığı yönündeki soru üzerine "Bana bir küfür edildiyse mutlaka bir karşılık vermişimdir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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