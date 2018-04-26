Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ifadesi alınan Hakan Yılmaz, sanıklardan şikayetçi oldu. Doğum günü dolayısıyla eşi ve arkadaşlarıyla eğlendiklerini, sonrasında da otelde kalmaya karar verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eşimle resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada arkamdan bir şahıs geçerken ayağıyla tekme attı. Olaya anlam veremedim. Şahsın alkollü veya kaza olabileceğini düşündüm. Önüme döndüm. Şahıs tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sorunca tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın.' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. İki şahıs daha geldi. Denizhan isimli şahıs 'Gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım.' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli şahısla birlikte bana saldırdı. Elleriyle vurup, tekme attı. Deniz Vural 'Seni de karını da harcarım.' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da 'Sizi harcarız.' şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşimle konuşurken bir siyasi partiyle ilgili konuşmam olmadı."