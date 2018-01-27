Oyuncu Mehmet Çevik'ten sanatçılara Afrin çağrısı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Mehmet Çevik, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri imzalayanlara tepki göstererek, "Artık şahsım gibi düşünen bütün sanatçıları da meydana çıkmaya davet ediyorum. Bütün samimiyetimle sayın bakanım sizden rica ediyorum. Emir verin, bizim gibi düşünen sanatçılar, Mehmetçik'e 'Uğurlar ola, Allah seninle beraber' desin. Döndüğü zaman da karşılasın. Böyle bir organizeye adım atalım." dedi.

Divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" isimli albümün galası, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.

Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Deli Demir" karakterini canlandıran Çevik de albümde dinleyicilerin beğenisine sunduğu şiirlerden birini sahnede seslendirdi.

Çevik, performans sonrası kısa bir konuşma yaparak, sanatçıların, milletle aynı kap atışlarını hisseden bir dili olduğunu söyledi.

Sanatçının dilinin korkak olmaması, menfaatlerinden ve egodan sıyrılması gerektiğini vurgulayan Çevik, "Bizler yaptığımız meslek anlamıyla işimizi iyi yaptığımızdan dolayı, şahsım dahil olmak üzere, 'iyi bir oyuncu' diye tarif ediliriz. Şiir yazarsanız şair, resim yaparsanız ressam olursunuz ama sanatçı olmak başka bir şey. Ben sanatçı değilim maalesef. Kendi meslek grubumda kendini sanatçı diye tarif eden ve bu milletin, ülkenin gerçeklerinden bihaber onca insanların durduğu yerden hareketle, kendimi sanatçı diye ifade etmiyorum." diye konuştu.