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Oyuncu Şekerci'nin davası düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Şekerci'nin Emine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın, Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşürülmesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Selin Şekerci hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istemiyle açılan davanın, Emine Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşürülmesine hükmedildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Şekerci ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Emine Erdoğan ve avukatı ise gelmedi.

Duruşmada savunma yapan Şekerci, davaya konu tweetin kendisine ait olduğunu, söz konusu tweette hakaret kastının bulunmadığını belirterek, ''Sadece o günkü duruma eleştiri vardı. Bir oyuncu olarak liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalinden biridir. Hakaret kastım yoktur." dedi.

Selin Şekerci savcılıkta verdiği ifadeyi de kabul etti.

Şekerci’nin avukatı Yağız Nail Gönenli de müvekkilinin herhangi bir kastının bulunmadığını ve şikayetten vazgeçildiğini, bu nedenle davanın düşürülmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, müşteki Emine Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in 7 Kasım 2017 tarihinde UYAP üzerinden şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Dosyayı karara bağlayan hakim, suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu ifade ederek, şikayetten vazgeçilmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

- Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şekerci'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Emine Erdoğan'a hakaret etmesi nedeniyle 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Oyuncu Şekerci, daha sonra "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımıyla ilgili sayın Emine Erdoğan Hanım’a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim." ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan da özür dilenmesinin ardından şikayetinden vazgeçmişti.

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