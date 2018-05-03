HABER

Oyuncu Selin Şekerci hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı. Selin Şekerci'nin avukatı, müvekkilinin eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Hakim, dosyayı incelemeye alarak kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci avukatı Nail Gönenli ile katıldı. Sanık Selin Şekerci kimlik sorgusunda, mesleğinin oyunculuk olduğunu, halen çalışmadığı için düzenli bir geliri olmadığını belirtti. Hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, savcılık tarafından 9 Mart 2017'de ifadesinin alındığını bu ifadeye eklemek istediğii bir şey olup olmadığını sordu. Sanık Selin Şekerci de "Ekleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. ŞEKERCİ'NİN AVUKATI: "OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN" Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli ise söz konusu tweet'lerin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmadığı dönemde atıldığını belirterek "Her tweet'in kendi içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bir kısmı başkasının mesajıdır. Sanığın atılı hakaret suçuna ilişkin eylem gerçekleşmemiştir. Sanık suç kastıyla hareket etmemiştir. İyi niyetli olan ve olaydan dolayı pişmanlığı olan sanığın bu durumunun dikkate alınmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın şikayetten vazgeçmiş olması da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, Selin Şekerci'nin bir dahaki duruşmalara katılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdi. Dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

AK Parti'de sürpriz adayAK Parti'de sürpriz aday
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.