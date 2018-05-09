Oyuncunun yeğenine bakıcısının şiddet uyguladığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddia edilen bakıcının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Özpirinçci'nin yeğeni olan iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz kaldığına dair bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında muhtelif haberlerin yer aldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, H.H.T'nin 6 Mayıs'ta Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek, 2 yaşındaki kızı A.B.T'ye bakıcısı tarafından kötü muamelede bulunulduğunu, eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı kadın ile bu kadının eşi olup işine son verdiği için kendisini SMS yoluyla tehdit eden erkek şahıstan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yaralama izleri olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı kadının çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarda bulunduğunun belirlendiği vurgulandı.
Açıklamada, yapılan araştırmalar sonucu Hatice ismini kullanan kadının Özbekistan uyruklu Z.E. adlı kişi olduğunun belirlendiği ve yapılan çalışmalarda dün yakalandığı bilgisi verildi.
Şüpheli bakıcının savunmasında "çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediği ve davranışlarının şiddet kastı taşımadığı" şeklinde beyanda bulunduğu, aynı gün yakalanan bakıcının eşi olan şüpheli M.T'nin de H.H.T'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını savunduğu aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüphelilerden bakıcı Z.E'nın sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkışı yasaklanmak suretiyle adli kontrol altına alındığı, diğer şüpheli M.T'nin serbest bırakıldığı, ayrıca her iki şüpheli hakkında mağdur ve müştekiye yönelik suç teşkil edecek muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması yönünde aile mahkemesinden talepte bulunulduğu, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin süratle ve tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin yapıldığı, bu aşamada açıklanan eylemler dışında başkaca suç teşkil eden bir eylem tespiti yapılmadığı anlaşılmıştır."
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