Oyuncunun yeğenine bakıcısının şiddet uyguladığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddia edilen bakıcının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Özpirinçci'nin yeğeni olan iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz kaldığına dair bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında muhtelif haberlerin yer aldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, H.H.T'nin 6 Mayıs'ta Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek, 2 yaşındaki kızı A.B.T'ye bakıcısı tarafından kötü muamelede bulunulduğunu, eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı kadın ile bu kadının eşi olup işine son verdiği için kendisini SMS yoluyla tehdit eden erkek şahıstan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.