Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 yıldır oyunları boza boza ülkemizi güçlendirerek bu noktaya getirdiysek, bugünden sonra da oyunları boza boza ülkemizi güçlü hedeflerine eriştireceğiz." dedi.
Baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesindeki kapalı pazar alanında hemşehrilerine iftar veren Bakan Arslan, burada vatandaşlarla sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinledi.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, dünya kaynıyorken, bir yerlerde yangın oluyorken Türkiye'nin etrafını yangın yerine çevirmeye çalışanların hiç boş durmadığını, 81 milyonun da bir, beraber, kardeş olarak hem içeride hem dışarıda mücadele verdiğini söyledi.
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Arslan, "Amacımız ülkemizin dışındaki yangın yerlerindeki yangınları söndürmek ve o ülkelerin birlik, bütünlük içerisinde ülke bütünlüğüyle huzurlu bir şekilde yürümesi." ifadesini kullandı.
Hem Türkiye'de hem de dışarıda mücadele ettiklerine, bundan sonra mücadele vermeye devam edeceklerine dikkati çeken Arslan, "Eğer komşunuz huzurluysa, komşunuzda yangın söndürülmüşse o zaman siz de huzurlu olursunuz. İşte ülke olarak huzur bulabilmemiz adına Suriye'nin de Irak'ın da huzurlu olması lazım. Etrafımızdaki diğer ülkelerin de huzurlu olması lazım. İşte bunu çok önemsediğimiz için içeride mücadele verdiğimiz gibi dışarıda da mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Ahmet Arslan, Allah'tan terör örgütleri aracılığıyla bölgeye ayar vermeye çalışanlara fırsat vermemesi temennisinde bulunarak, "Elbetteki bunun için desteğiniz, duanız çok önemli. Aynı zamanda ülkemizin mücadelesi silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, korucularımızın mücadelesi de bir o kadar önemli. O mücadele devam etti, bundan sonra da inşallah devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:
"Ülkenin istiklali ve istikbali düşünülürken ülkenin huzuru da önemli. Ülkenin kutlu yürüyüşünü devam ettirerek 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla güçlü yürümesi de önemli. Bu yürüyüşte bize çok görev düşüyor, sizlere çok görevler düşüyor. Zira 15-16 yıldır desteğinizle, duanızla bu ülkenin istikrarının devam etmesi, bu ülkenin büyümesi, bu ülkeye hizmet edenlerin daha iyi hizmet edebilmesi adına hep desteklediniz, destek olmaya devam ediyorsunuz."
- "24 Haziran seçimleri bütün seçimlerden farklıdır"
Arslan, Türkiye'yi, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedeflediklerini, 2023 hedeflerine bir bir eriştirmeye gayret gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bunu yaparken 15 yılın tecrübesiyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın önderliğinde hükümet üyeleri olarak, milletvekilleri olarak biz bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Yeni kurulacak sistemin arkasında güçlü şekilde durdunuz ve dediniz ki 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için önemli, ülkemizin hedeflerine varması adına daha hızlı hareket edebilmesi, daha hızlı işleri yerine getirebilmesi adına önemli'. Bir karar verdiniz. İşte 24 Haziran'da bu kararın gereği olarak sandıklar önünüzde. 24 Haziran seçimleri, yapılan bütün seçimlerden farklıdır. 15 yıldır oyunları boza boza ülkemizi güçlendirerek bu noktaya getirdiysek bugünden sonra da oyunları boza boza ülkemizi güçlü hedeflerine eriştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın."
- Bakan Arslan'dan sürücülere uyarı
Bugün gece yarısından başlamak üzere 18 Haziran saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bütün otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Arslan, "Otoyolları, köprüleri ücretsiz hale getirdik ki insanımız rahat şekilde seyahat etsin, bayramlaşmaya gitsin sıla-i rahim yapsın." dedi.
Arslan, yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Yola çıkanlara ricamız ve istirhamımız, bayram tadında bir bayram geçirmeleri, bayramları hem kendileri hem de yakınlarına zehir etmemeleri adına lütfen öncelikle araçlarının bakımlarını yapmış olarak ve sonra dinlenmiş olarak yola çıksınlar. Mümkünse gece araç kullanmasınlar, kullanmak zorunda kalırlarsa da belli aralıklarla mola versinler. 'Bana bir şey olmaz' demesinler. Rabbim kazasız belasız yolculuklar diliyorum." diye konuştu.
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