Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 yıldır oyunları boza boza ülkemizi güçlendirerek bu noktaya getirdiysek, bugünden sonra da oyunları boza boza ülkemizi güçlü hedeflerine eriştireceğiz." dedi.

Baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesindeki kapalı pazar alanında hemşehrilerine iftar veren Bakan Arslan, burada vatandaşlarla sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, dünya kaynıyorken, bir yerlerde yangın oluyorken Türkiye'nin etrafını yangın yerine çevirmeye çalışanların hiç boş durmadığını, 81 milyonun da bir, beraber, kardeş olarak hem içeride hem dışarıda mücadele verdiğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Arslan, "Amacımız ülkemizin dışındaki yangın yerlerindeki yangınları söndürmek ve o ülkelerin birlik, bütünlük içerisinde ülke bütünlüğüyle huzurlu bir şekilde yürümesi." ifadesini kullandı.

Hem Türkiye'de hem de dışarıda mücadele ettiklerine, bundan sonra mücadele vermeye devam edeceklerine dikkati çeken Arslan, "Eğer komşunuz huzurluysa, komşunuzda yangın söndürülmüşse o zaman siz de huzurlu olursunuz. İşte ülke olarak huzur bulabilmemiz adına Suriye'nin de Irak'ın da huzurlu olması lazım. Etrafımızdaki diğer ülkelerin de huzurlu olması lazım. İşte bunu çok önemsediğimiz için içeride mücadele verdiğimiz gibi dışarıda da mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.