Oyunu atan sahile koştu

Hasan DEMİRBAŞ-Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) Antalya'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle sabah boş olan Lara Halk Plajı, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde ise sahilde adım atacak yer kalmadı. Sahilin yanı sıra mesire alanı da piknikçilerin uğrak yeri oldu. Mangalını yakan vatandaşlar ardından denizin yolunu tuttu. Ailesiyle piknik yapan Nazif Zengin, Sabah oyumuzu kullandık, çocuklarımızı alıp piknik yapmak istedik. Seçim memlekete hayırlı olsun dedi. Sahilde denize girmeyi tercih eden Kamile Murtay ise, oyunu kullandıktan sonra temiz hava almak istediklerini belirterek, Oyumuzu kullandığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan Allah nasip ettin dedi. Hülya Yavuz da Gaziantep'ten Antalya'ya tatil için geldikleri için oyunu kullanamadığını belirterek Tatili oya tercih ettik. Normalde de eşim oy kullanır ben kullanmıyorum dedi. Yine Gaziantep'ten Antalya'ya tatile gelen üniversiteli gençler de daha önce plan yaptıkları için oy kullanamadıklarını söyledi.
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