HABER

Oyunu atan sahile koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Antalya'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle sabah boş olan Lara Halk Plajı, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı.

Hasan DEMİRBAŞ-Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) Antalya'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle sabah boş olan Lara Halk Plajı, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde ise sahilde adım atacak yer kalmadı. Sahilin yanı sıra mesire alanı da piknikçilerin uğrak yeri oldu. Mangalını yakan vatandaşlar ardından denizin yolunu tuttu. Ailesiyle piknik yapan Nazif Zengin, Sabah oyumuzu kullandık, çocuklarımızı alıp piknik yapmak istedik. Seçim memlekete hayırlı olsun dedi. Sahilde denize girmeyi tercih eden Kamile Murtay ise, oyunu kullandıktan sonra temiz hava almak istediklerini belirterek, Oyumuzu kullandığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan Allah nasip ettin dedi. Hülya Yavuz da Gaziantep'ten Antalya'ya tatil için geldikleri için oyunu kullanamadığını belirterek Tatili oya tercih ettik. Normalde de eşim oy kullanır ben kullanmıyorum dedi. Yine Gaziantep'ten Antalya'ya tatile gelen üniversiteli gençler de daha önce plan yaptıkları için oy kullanamadıklarını söyledi.

PARTNERTatile devamTatile devam
Milletvekili adayı ile sandık görevlileri arasında gerginlikMilletvekili adayı ile sandık görevlileri arasında gerginlik
Cezası kesinleşen 72 yaşındaki kadına sandık başında gözaltıCezası kesinleşen 72 yaşındaki kadına sandık başında gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.