Oyunu kullanan denize koştu

Muğla ve ilçelerinde oylarını kullanan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini denizde çıkardı.

Muğla'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmen, oy kullanıp denize koştu. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Marmaris, Ula, Fethiye, Bodrum, Ortaca ve Datça'da sahiller doldu. Akyaka sahilindeki kafeleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşlenip kitap okuma imkanı buldu. Akyaka'da bazı vatandaşlar plajda top oynamayı tercih ederken bazıları iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bazı aileler de ormanlık alanda piknik yaptı.

Arkadaşları ile sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullandıklarını belirten Hasan Demirci, "Sabah erkenden vatandaşlık görevimi yerine getirerek oy kullandım. Sıcak havayı fırsat bilerek arkadaşlarımla Akyaka'da denize giriyorum." dedi.

Öte yandan Akyaka'da yaşanan yoğunluk nedeniyle Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarında da artış olduğu gözlendi.