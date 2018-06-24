Oyunu kullanan denize koştu

Muğla ve ilçelerinde oylarını kullanan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini denizde çıkardı.
Muğla'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmen, oy kullanıp denize koştu. Hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği Marmaris, Ula, Fethiye, Bodrum, Ortaca ve Datça'da sahiller doldu. Akyaka sahilindeki kafeleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşlenip kitap okuma imkanı buldu. Akyaka'da bazı vatandaşlar plajda top oynamayı tercih ederken bazıları iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bazı aileler de ormanlık alanda piknik yaptı.
Arkadaşları ile sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullandıklarını belirten Hasan Demirci, "Sabah erkenden vatandaşlık görevimi yerine getirerek oy kullandım. Sıcak havayı fırsat bilerek arkadaşlarımla Akyaka'da denize giriyorum." dedi.
Öte yandan Akyaka'da yaşanan yoğunluk nedeniyle Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarında da artış olduğu gözlendi.
Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de oyunu kullanan vatandaşlar denize girdi. Sabah saatlerinde ilçe halkı oy kullanacakları okullara giderken Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajındaki yoğunluğu yabancı turistler oluşturdu. Ancak saatler ilerlediğinde artan yoğunluğa oylarını kullanıp denize koşan yerliler de katıldı.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyunun ise 25 derece ölçüldüğü ilçede, sahilde güneşlenen turistler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. Plajda güneşlenenlerin yanı sıra denize girerek serinleyen turistlerden bazıları, su sporları yaptı.
Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet ski yapmayı tercih etti. Marmaris Körfezi'nde bazı motoryat ve yelkenli yat sahipleri de alargada deniz ve güneşin keyfini sürdü. Oylarını kullanarak öğlen saatlerinden itibaren deniz kıyısına gelmeye başlayan vatandaşlar, plajlardaki yoğunluğun artmasına neden oldu.
Bodrum'un Kumbahçe sahili başta olmak üzere, Paşatarlası, Torba, Gümbet ve Bitez sahilleri de sıcak havayla hareketlendi. Sabah saatlerinde oylarını kullanan vatandaşlar öğleden sonra güneşin ve güzel havanın keyfini sürdü.
Vatandaşlar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı, Kumburnu Plajı ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda denize girip altın sarısı kumsallarda güneşlendi.
Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum