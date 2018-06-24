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Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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