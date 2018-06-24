Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
FOTOĞRAFLI
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum