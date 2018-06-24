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OYUNU SEDYEYLE GETİRİLDİĞİ OKULDA KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL DHA Kadıköy'de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı.

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı. Yaşlı kadın çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na ambulansla getirilen Heidi Kurtoğlu, oy kullanacağı sandığa sedye yardımıyla çıkarıldı. Okuldaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan yaşlı kadına kızı ve torunu yardımcı oldu. Oyunu kullanan Kurtoğlu, görevlilere ve çevredeki vatandaşlara teşekkür ettikten sonra ambulansla okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-Ambulansın gelişi
-Sedye ile inmesi
-Alkışlar
-Salona girmesi
-Oy kullanması
-Detaylar

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