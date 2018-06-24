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Oyunu sedyeyle getirildiği okulda kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

KADIKÖY7de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY7de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı. Yaşlı kadın çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na ambulansla getirilen Heidi Kurtoğlu, oy kullanacağı sandığa sedye yardımıyla çıkarıldı. Okuldaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan yaşlı kadına kızı ve torunu yardımcı oldu. Oyunu kullanan Kurtoğlu, görevlilere ve çevredeki vatandaşlara teşekkür ettikten sonra ambulansla okuldan ayrıldı.

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