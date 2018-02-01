Öz Ağaç İş Sendikası'ndan Mehmetçiğe destek

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - HAK İş'e bağlı Öz Ağaç İş Sendikası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında, 10 bin teröriste karşı 10 bin gönüllü işçinin vatan savunması için göreve hazır olduğu ifade edeldi.

Sendikanın Kayseri şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Dolu, "Başlattığımız '0 bin teröriste karşı 10 bin kahraman gönüllü işçi' sloganıyla vatan savunmasına gönüllü oluyoruz. İmza kampanyası ile her daim Mehmetçiğimiz yanındayız" dedi. Dolu, "Hiç şüphesiz ki, şanlı Türk Ordusu o bölgede ve yedi cihanda barışı ve istikrarı sağlayacak kudrete sahiptir. Bizler de Mehmetçiğimizin dualarımızla destekçisiyiz. Ancak, dost düşman herkes bilsin ki her Türk vatan evladı için mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Biz bu anlayışla doğduk bu anlayışla vatan için düşünmeden canımızı ve malımızı veririz. İnancımız şudur ki; 'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' deriz. Buradan HAK-İş ailesinin bir ferdi, Öz Ağaç-İş Sendikası olarak, Mehmetçiğimizle beraber, Afrin'deki 10 bin teröristin karşısına 10 bin üyemizle çıkmaya gönüllü olduğumuzu ve bunun için resmi başvuru yaptığımızı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize bildirmek isteriz. 10 bin üye aynı zamanda vatan savunmasında 10 bin gönüllüdür" diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında kadın ve erkek sendika üyeleri ellerindeki bayraklarla, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

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