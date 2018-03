Öz Büro-İş Gebze’deki yeni hizmet binası açılışını gerçekleştirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası’nın yeni hizmet binası açılışı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katılımı ile gerçekleşti.

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro-İş Sendikası Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yeni hizmet binasını açtı. Binanın açılış törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yaptığı konuşmasında “Kocaeli büyük bir yer. Sanayi kenti ve sanayi emekçilerinde bol olduğu bir kent. Her geçen günde sanayi iş artışıyla birlikte emeğinde gereksinim duyduğu bir bölge. Tabi ki her şeyin bir formatı bir düzeni bir nizamı olmalı. Bunun her iki taraf içinde sürdürülebilir bir anlaşma, uzlaşı içinde sanayi üretim yapabilmesi için sendikaya da ihtiyaç var, iş verene de ihtiyaç var. Bunu en güzelini işçilerin hakkını savuna bilen, işverenin hakkını savunabilen çağımızın, sendikalarla birlikte çözülebilecek bir ortam yaşıyoruz. HAK-İŞ her zaman olduğu gibi, bizimde belediye olarak bağlı bir şekilde görev yapıyoruz, bugüne kadar problemsiz geldik. İnşallah bu problemsiz sorunsuz, uzlaşı bir şekilde devam eden sürecin bütün işletmelerde yürümesini canı gönülden arzu ediyorum” dedi.

Öz Büro-İş sendikasının potansiyeline değinen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan “Öz Büro Sendikası’nın tarihsel yürüyüşü, aslında akademisyenlerimizin bir doktora tezidir. Bu sendikanın kurulduğu ilk günden itibaren kuruluşunda yer almış bir kardeşiniz olarak, kuruluşundan bugüne kadar ki yürüyüşü gerçekten bir akademik çalışmaya değer bir yürüyüştür. Biz ilkleri gerçekleştirerek Öz Büro-İş Sendikasını bu günlere taşıdık. Böyle bir sendikanın daha fazla güçlenip daha fazla büyümesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin en büyük iş kolu Ticaret Büro İş kolu. Yaklaşık 3 milyon çalışanı var. Bu 3 milyon çalışanın içerisinde 50 binlere yaklaşmak çok önemli ama yetersiz. Bence Öz Büro-İş Sendikası, 50’leri, 100’leri aşacak bir kapasite ve güce sahip. Bunu başarabilecek ekibimiz var. Sendikamızın bu konudaki kararlılığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gebze’de büyük bir sorumlulukları olduğunu belirten Arslan “Öz Büro-İş Sendikası, HAK-İŞ ‘in en büyük sendikası olmanın ötesinde Türkiye’nin en büyük sendikası olmaya namzet. İşte o zaman bu binanın, bu hizmet binasının burada açılmış olması, Gebze’de açılmış olması bizim için çok ayrı bir önemi var. Aynı zamanda işçi hareketinin merkezinde olmanın ayrı bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Birebir gece gündüz. Her bir arkadaşımızla iletişimi kuracağız. Onlarla el sıkışacağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Onlara empati ile bakmayı öğreneceğiz. İnanıyorum ki başta TÜBİTAK olmak üzere bütün bu topraklarda bu bölgede HAK-İŞ’i daha da güçlü hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizmet binasının açılışı okunan dua eşliğinde kesilen kurdele ile gerçekleşti.