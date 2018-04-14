HABER

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

"Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor"

ELAZIĞ (AA) - Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, "Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor." dedi.

Gülbaba, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınması dolayısıyla Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen programda, terörle mücadelede hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir mesafe kat edildiğini söyledi.

Bu mücadelede şehitler verildiğini ve onların mübarek kanlarıyla bir ülkenin rahat nefes aldığını ifade eden Gülbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gülbaba, şöyle konuştu:

"Rabbim Cumhurbaşkanımızın yolunu ve bahtını açık etsin. Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor. Batı ve Batılı paradigma bitti, Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa bitti. Batılı ideolojinin ve felsefenin 8 milyar insana söyleyeceği bir şey kalmadı. İnsanlığa adaleti, özgürlüğü ve barışı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet verecektir diyoruz, Allah devletimize zeval vermesin."

- "Kadro sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Gülbaba, taşeron sistemiyle nedeniyle birçok çalışanın bugüne kadar sıkıntılar yaşadığını ve haksızlığa uğradığını dile getirdi.

Bu sıkıntıların ve haksızlıkların taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla sona erdiğini ve herkesin bunun mutluluğunu yaşadığını anlatan Gülbaba, şunları kaydetti:

"Bundan sonra mutlu ve huzurlu olarak iş yerine gidecek olan sizler, işinize 4 elle sarılmayacak mısınız? Zaten sizler bugüne kadar üzerinize düşeni yaptınız, bundan sonra yapmayacak mısınız? O konuda hiç kimse endişe etmesin, bugüne kadar işimize dört elle sarıldık, bundan sonra daha da iyi sarılacağız. Bu böyle bilinsin, böyle de olacak."

Programda kadroya geçen işçiler için kurban kesildi, dualar okundu.

Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak Iş Kadro Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba Taşeron

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.