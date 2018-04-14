Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba:

ELAZIĞ (AA) - Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, "Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor." dedi.

Gülbaba, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınması dolayısıyla Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen programda, terörle mücadelede hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir mesafe kat edildiğini söyledi.

Bu mücadelede şehitler verildiğini ve onların mübarek kanlarıyla bir ülkenin rahat nefes aldığını ifade eden Gülbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gülbaba, şöyle konuştu:

"Rabbim Cumhurbaşkanımızın yolunu ve bahtını açık etsin. Türkiye insanlığın umudu, bu topraklardan yeniden bir güneş yükselecek ve dünya o güneşi, o aydınlığı bekliyor. Batı ve Batılı paradigma bitti, Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa bitti. Batılı ideolojinin ve felsefenin 8 milyar insana söyleyeceği bir şey kalmadı. İnsanlığa adaleti, özgürlüğü ve barışı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet verecektir diyoruz, Allah devletimize zeval vermesin."