HABER

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:53 | Son Güncelleme

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Mehmet Çakır, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürdüğü işçilere destek eylemi düzenledi.Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Misinli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 13 işçinin Öziplik-iş Sendikası’na üye oldukları gerekçe gösterilerek işlerinden çıkarıldığı öne sürüldü.

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Mehmet Çakır, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürdüğü işçilere destek eylemi düzenledi.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Misinli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 13 işçinin Öziplik-iş Sendikası’na üye oldukları gerekçe gösterilerek işlerinden çıkarıldığı öne sürüldü. İşten çıkartılan işçiler, fabrika önünde haklarını aramak için beklerken, sendika yöneticileri de kendilerini yalnız bırakmadı. Öz İplik İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Mehmet Çakır ve sendika görevlileri, tekstil fabrikasının önüne giderek işçilere destek verdi.
İşten çıkartılan ve fabrika önünde bekleyen işçiler ile fabrikanın tel örgüsü içerisinden eski mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan fabrika çalışanlarına seslenen Mehmet Çakır, işçilerin her zaman yanında olduklarını ve işe iade edilmeleri için hukuki süreci başlattıklarını kaydetti.
Sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğunun altını çizen Mehmet Çakır, “Buradaki tekstil fabrikasında örgütlenme çalışmamız devam ediyor. Örgütlenmeyi tamamlamadan, sendikamızı bu fabrikada yetkili sendika yapmadan bu fabrikanın önünden ayrılmayacağız. Bizimle beraber hareket eden ve bize üye olan 13 işçi kardeşimiz işlerinden çıkartıldı. Bu hava şartlarında işlerinden atılan işçi kardeşlerimizin hukuki mücadelelerinde de onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar onların hakları için mücadele ederek, buradaki örgütlenmemizi de tamamlayacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından fabrika içindeki işçilerden bazıları da tel örgülerin yanına gelerek sendikacıların eylemine destek verdi.

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

İlginizi Çekebilir

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.