Öz İplik İş Sendikası’ndan işten çıkarılan işçilere destek

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Mehmet Çakır, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürdüğü işçilere destek eylemi düzenledi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Misinli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 13 işçinin Öziplik-iş Sendikası’na üye oldukları gerekçe gösterilerek işlerinden çıkarıldığı öne sürüldü. İşten çıkartılan işçiler, fabrika önünde haklarını aramak için beklerken, sendika yöneticileri de kendilerini yalnız bırakmadı. Öz İplik İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Mehmet Çakır ve sendika görevlileri, tekstil fabrikasının önüne giderek işçilere destek verdi.

İşten çıkartılan ve fabrika önünde bekleyen işçiler ile fabrikanın tel örgüsü içerisinden eski mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan fabrika çalışanlarına seslenen Mehmet Çakır, işçilerin her zaman yanında olduklarını ve işe iade edilmeleri için hukuki süreci başlattıklarını kaydetti.

Sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğunun altını çizen Mehmet Çakır, “Buradaki tekstil fabrikasında örgütlenme çalışmamız devam ediyor. Örgütlenmeyi tamamlamadan, sendikamızı bu fabrikada yetkili sendika yapmadan bu fabrikanın önünden ayrılmayacağız. Bizimle beraber hareket eden ve bize üye olan 13 işçi kardeşimiz işlerinden çıkartıldı. Bu hava şartlarında işlerinden atılan işçi kardeşlerimizin hukuki mücadelelerinde de onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar onların hakları için mücadele ederek, buradaki örgütlenmemizi de tamamlayacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından fabrika içindeki işçilerden bazıları da tel örgülerin yanına gelerek sendikacıların eylemine destek verdi.