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Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.’ye tecavüz etmeye başladı. 1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Dün “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ

Tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, ormanlık alana götürdüğü Y.Ç.’yi darp ettiği ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, vatandaşın “Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun?” diye sorduğu, Y.Ç.’nin de “Ediyorum” cevabını verdiği görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
besleyeceklermş bu caniyi
cezası bu olmalı bu pıslıklerın hatta daha agırı
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