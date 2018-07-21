Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Başta MTV, Eurosport olmak üzere birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye’deki haklarının sahibi olan medya patronu Fatih Oflaz’ın öz kızına cinsel istismarda bulunmasının yankıları sürüyor. Bu skandaldan dolayı yargılanan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve 18 yıl 9 ay cezaya çarptırılan Fatih Oflaz’ın şirketinde de yönetici olarak çalışan oğlu Uraz Oflaz da Türkiye’yi terk etti.

'GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM'

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, Fatih Oflaz’ın mahkemede ceza almasının ardından aile fertlerine ve yakınlarına “Ben bu adamın parasını istemiyorum, kimseyle görüşmek de istemiyorum” diyerek ABD’ye gitti. Oflaz’ın bundan sonra ABD’de yaşayacağı öğrenildi.

