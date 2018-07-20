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Öz kızını istismar eden medya patronu İspanya'ya yerleşmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

Birçok medya kuruluşunun sahibi olan Fatih Oflaz, kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olması nedeniyle cezası 18 yıl 9 aya indirilen Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ancak Oflaz'ın karardan hemen önce İspanya’ya yerleştiği öğrenildi. Oflaz'ın kızına istismarda bulunduğunu kabul ettiği, pedofili olmasının nedenini de çocuklukta başına gelen bir olay nedeniyle olduğunu belirttiği ifade edildi.

Öz kızını istismar eden medya patronu İspanya'ya yerleşmiş!

Fatih Oflaz ile Aslı Kocaoğlu, kısa süren evliliklerinin ardından milyonluk tazminat davalarıyla gündeme gelmişti. Oflaz ile Kocaoğlu bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Oflaz’a yöneltilen suçlama, 1992’de dünyaya gelen kızı Ş.O.’ya cinsel istismarda bulunmasıydı. Bugün 26 yaşındaki olan heykeltraş Ş.O., istismarın 15 yaşına kadar sürdüğünü, tedavi gördüğünü ve yaşadıklarının ağırlığından kurtulamayınca suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Savcılığın iddianamesinin ardından Oflaz İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık oldu.

"KENDİSİ BENDEN İYİLEŞMEK ADINA TALEPTE BULUNDU"

İstismar davasında mahkemeye çağırılan Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı tedavi sürecinde yaşadıklarını hakimlerin huzurunda şöyle anlattı:

"Mağdur genç kız ile görüşmeye başladıktan tam 9 ay sonra bana ‘güvenliğimi sağlarsanız babamla yüzleşmek istiyorum' diye söyledi. Ben de bunu yapabileceğimi söyleyince 30 Eylül 2014'te babasıyla bir terapi seansı yaptık. Terapi sırasında mağdur babasına durumu anlatamayınca ben Fatih Oflaz'a 8-13,5 yaş arasında kendisinin cinsel istismarına maruz kaldığını bana ilettiğini söyledim.

CİNSEL İSTİSMARI KABUL ETTİ

Fatih Oflaz bunu kabul etti. Hatta bir süre Amerika'ya gidip 4 seans terapi gördüğünü söyledi. Fatih Oflaz kendisiyle ilgili de bazı bilgiler verdi. Bu özel bir bilgidir ve hekim olduğum için açıklamam doğru olmaz ancak sanık Fatih Oflaz yurt dışında 4 kez psikoterapiye gittiğini, bu konuyu orada ilk kez açtığını, konunun kızını taciz etmesi ile ilgili olduğunu ilk kez orada bana söyledi. Hatta kendisi bunun sebebi olan çocukluğunda başına gelen bir olayı da orada (Amerika'da) anlatmış. Kendisi benden iyileşmek adına talepte bulundu.

"BEN SANA İYİ BİR BABA OLAMADIM"

Tedavisine benimle devam etmek istediğini söyleyince kızı tepki gösterdi. ‘Benim kurduğum olumlu bir ilişkiyi elimden almak istiyorsun' diyerek kızdı. Mağdur kızın babasından istediği tek şey tekrar normal baba kız ilişkisini yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Fatih Oflaz gayet pozitifti. Kızına ‘aramız iyi olacak' dedi. Mağdurun bana anlattığı her şey travmatik bellek ile uyumluydu. Travmatik bellek hiçbir zaman değişmez. Fatih Oflaz'ın kızıyla yüzleştiğinde ‘ben sana iyi bir baba olamadım' deyip ağladığını hatırlıyorum."

"BU TEŞHİSİN NEDENİ YÜZDE 95-98 ORANINDA CİNSEL İSTİSMARDIR"

Turgut Kundakçı mahkemede Fatih Oflaz'ın durumunu, Pedofili olarak tanımladı ve şöyle devam etti:

"Bu 18 yaşından ufak kişilerle bu kişilerin kabul edip etmediğine bakmaksızın onlarla cinsel münasebet kurulmasıdır. Ben mağdur çocuğa kronik dissosiyatif bozukluğu teşhisi koydum. Bu teşhisin nedeni çocukluk döneminde yaşanan yüzde 95-yüzde 98 oranındaki cinsel istismardır."

"10 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Fatih Oflaz ise duruşmada suçlamaları kabul etmedi ve şu savunmayı yaptı:

“Kanser hastalığı geçirdiğim dönemde kızım bana ‘Bebek’ten ev al baba’ demişti. Aslı, beni kızımın olduğu bir yemeğe davet ederek Çukurcuma mahallesinde bir bodrum katı almam konusunda ikna etmeye çalıştı. Kabul etmedim. 15 Temmuz olayları sonrası Aslı, beni kızımın yaşadığı eve davet etti. Gittiğimde içeride kızım, Aslı ve bir avukat vardı. Avukat, bir metin uzatıp kızıma cinsel tacizde bulunduğumu, bu sebeple çalışamaz hale geldiğini ve 10 milyon dolar vermezsem şikâyette bulunacaklarını söyledi. Suçlamaların tamamı iftiradır.”

"BU ÖYLESİNE ATILACAK BİR İFTİRA DEĞİLDİR"

Ş.O. babasının söylediği görüşmeyi şöyle anlattı:

“Dönmemek üzere yurtdışına gitmesini ve 10 milyon dolar vermesini söyledim. Bana o güne kadar verdiği 120 bin dolara hiç dokunmadım. Kan parası istiyormuş gibi rahatsız olunca şikâyetçi oldum. Bu öylesine atılacak bir iftira değildir.”

DURUŞMADAN ÖNCE İSPANYA'YA KAÇTI

Mahkeme, tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu’nun istismar raporuna göre, ruh sağlığının bozulduğuna ve sanığın birden fazla kez çocuğunu istismar ettiğine karar verdi. Oflaz, çocuğuna karşı kasıtlı işlediği suç nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olması dikkate alınarak cezayı 18 yıl 9 aya indiren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı koyup adli kontrol kararı aldı. Ancak Fatih Oflaz’ın karar duruşmasından birkaç gün önce İspanya’ya yerleştiği öğrenildi.

"BENİM HAYATIMI AİLEM ÇALDI"

Ş.O. mahkemede yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Babam her zaman despot bir insan oldu. 7.5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kâbusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim. Benim hayatımı aslında ailem çaldı. Bu hastalığa beni ömür boyu mahkum ettiler. Bunun en büyük sorumlusu da babamdır.”

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