İSTANBUL (AA) - HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın bir an önce çıkartılması ve caydırıcı yaptırımların getirilmesini istedi.
HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika üyeleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde "Sağlıkta şiddet istemiyoruz" yazılı pankart açarak, basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkati çekti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta karşılama personelinin bıçaklandığını hatırlatan Şişman, "Geçtiğimiz hafta ikişer üçer gün aralarla ambulans şoförlerimiz Turgay Öztürk, Erkan Açıkay ve Fatih Serdar, darp edilip ciddi şekilde yaralanmışlardır. Psikolojik olarak ağır şekilde etkilenen arkadaşlarımız severek icra ettikleri mesleklerini yapamaz hale gelmişlerdir. Bu tarz insanlık dışı hareketleri yapanların en ağır hapis ve para cezalarıyla cezalandırılmalı hatta SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları engellenmelidir."
Son torba yasada ambulans şoförlerinin, hasta karşılama, hasta bakım, veri giriş ve temizlik personellerinin yıpranma hakkı verilmediğini kaydeden Şişman, "Sağlık ekibinin bir ekip işi olduğu ve piramidin en alttan en üste bir bütün olduğu düşünüldüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden başta 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın çıkarılması ve caydırıcı yaptırımların getirilmesini ve ayrıca yıpranma ve Riskli Birim konularında bir an evvel gerekli girişimlerin yapılarak iş barışı ve eşitlik ilkesinin kamuda sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aralarında Öz Sağlık İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek'in de olduğu sendika üyeleri, Şişman'a alkışlarla destek verdi.
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