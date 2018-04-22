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Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay, Ankara basınıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Kadro alamayan işçi kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay, Ankara basınıyla buluştu

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Kadro alamayan işçi kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca alınan erken seçim kararını destekliyoruz ve bu süreçte kadroya geçemeyen emekçilerimizin kadro sıkıntılarının giderilmesini bekliyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Haymana’da Ankaralı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadro dışında kalan işçiler için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Toruntay, “Hükümetimiz geçtiğimiz yılın sonunda reform denilecek bir karar imza attı ve taşeron olarak çalışan tam 900 bin emekçimizi kadroya geçirdi. Ancak yaklaşık 100 bin civarında emekçi kardeşimiz kadroya geçemedi. Bizler de bu konuyu yakından takip ediyor ve kadro dışı kalan işçi kardeşlerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi alınan bir erken seçim kararı var. Biz de Öz Taşıma-İş Sendikası olarak alınan bu erken seçim kararını önemsiyor ve yerinde bir karar olduğu için destekliyoruz. Erken seçime giderken yeni bir düzenlemeyle kadro dışı kalan işçilerimizin de seçim öncesi kadroya geçirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“1 Mayıs’ta Adana’dayız”
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü HAK-İŞ olarak Adana’da kutlayacaklarını belirten Toruntay, ”1 Mayıs’ta Adana’da olacağız. 1 Mayıs’ın kavga, gürültü gününe dönüştürülmesi anlayışını ortadan kaldırmak ve bu bayramı hakkıyla kutlamak için Adana’da olacağız. HAK-İŞ olarak bizce 1 Mayıs, kavga günü değil, çalışanların sorunlarını barış içinde duyurabildiği bir gündür” açıklamasında bulundu.

“Genel Başkanımız Arslan, vekil adayı olursa sonuna kadar destekleriz”
Bir basın mensubunun HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın vekil adayı olup olmayacağını sorması üzerine Toruntay, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile bu konuyu hiç konuşmadık. Zaten kendisi yurt dışında. Konuyla ilgili herhangi bir istişaremiz olmadı ama Genel Başkanımız bu yönde bir karar verirse sonuna kadar destekleriz” ifadelerini kullandı.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay, Ankara basınıyla buluştu

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