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Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Günlük 520 bin yolcunun taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun.

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun”

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Günlük 520 bin yolcunun taşınacağı Başkentray Ankara’mıza hayırlı olsun. Başkentray ile birlikte Kayaş-Sincan arası artık 49 dakikada tamamlanacak” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Başkentray’ın Ankara’ya hayırlı olmasını diledi. “Her geçen gün büyüyen ve yatırımlarına aralıksız devam eden bir Türkiye gerçeği var” diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Mustafa Toruntay, “Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray; Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımızın gerçekleştirdiği açılışla hizmete girdi. Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin vatandaşımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun da olduğunu belirten Başkan Toruntay, “Başkentray projesinde her şey düşünüldü. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli seyahat etmeleri için her şey eksiksiz bir şekilde tasarlandı ve bu proje hayata geçti. Proje kapsamında yeni işyerleri de açıldı ve istihdam sağlandı. Yani nereden bakarsanız bakın büyük bir kazanım söz konusu. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray’a yolcu aktarmasının mümkün olması da ayrı bir kolaylık oldu. Ben hem bir vatandaş hem de taşımacılık sektöründe lider konumda olan bir sendikanın genel başkanı olarak, bu büyük projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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