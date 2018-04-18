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Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay: “Erken seçim ülkemize, milletimize hayırlı olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İç ve dış tehditlere karşı, ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için yoğun çaba sarf edilen bu dönemde, alınan erken seçim kararını yerinde buluyoruz” dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İç ve dış tehditlere karşı, ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için yoğun çaba sarf edilen bu dönemde, alınan erken seçim kararını yerinde buluyoruz” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Başkan Toruntay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla ülkemiz 24 Haziran 2018 Pazar günü sandık başına gidecek. Alınan bu karar ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirsin. İç ve dış tehditlere karşı, ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için yoğun çaba sarf edilen bu dönemde, alınan erken seçim kararını yerinde buluyoruz. 16 Nisan’da milletimizin büyük bir teveccühü ile Başkanlık Sistemi’ne geçiş için verdiği Evet oyları bu dönemde daha da önemli olmuş ve neden bu sisteme geçilmesi noktasındaki sorulara da kendiliğinden cevap vermiştir. Alınan kararı önemsiyor ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir bayrak ve hizmet yarışı. İnanıyorum ki; bu süreç hem ülkemizi hem de demokrasimizi daha da güçlendirecek ve daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

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