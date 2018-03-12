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Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan İstiklal Marşı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “İstiklal Marşımız, aziz milletimizin vatan sevgisi ve özgür yaşama düşüncesinin mısralarla ifade edilmiş şeklidir” dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Toruntay mesajında; “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, büyük milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştirmiş, aziz milletimizin düşüncelerine tercüman olmuştur.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “İstiklal Marşımız, aziz milletimizin vatan sevgisi ve özgür yaşama düşüncesinin mısralarla ifade edilmiş şeklidir” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Toruntay mesajında; “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, büyük milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştirmiş, aziz milletimizin düşüncelerine tercüman olmuştur. Ecdadımız milli mücadele destanını yazarken, milli şairimiz Mehmet Akif tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, sadece o gün düşünülerek yazılmamış geleceğe de ışık tutmuştur. İstiklal Marşımız; bir milletin yeniden var olma çabasını ortaya koymuş, Türk milletinin vatanı için nelerden vazgeçeceğini açıkça ifade etmiştir. Her mısrasında ayrı bir anlam bulunan İstiklal Marşımız, her kıtasıyla önümüzü aydınlatmış ve her okunuşta bize kim olduğumuzu hatırlatmıştır. Bize düşen en önemli görev ise; 97 yıl önce yazılan ve o günün tüm izlerini taşımakla birlikte, bugüne de ışık tutan İstiklal Marşımızdaki duygu ve düşünceleri daima diri tutmak ve gelecek nesillere doğru aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu mübarek vatan için canından geçen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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