"Özal'ın Türkiye'ye yönelik hayali liberal, demokratik bir sistemdi"

- "Özal enstitüsü kurulmalı"

Engin Güner, Özal döneminde Türkiye'nin büyük bir kalkınma hamlesine giriştiğini ve ülkenin bir anda değiştiğini anlatarak, "Telekomünikasyon alanında yatırımlar yapıldı. Her şeyden önce iktidara gelir gelmez zaten kafasında bütün her şey hazırdı. Derhal uygulamaya koydu. Bunların birincisi ekonominin serbest bırakılmasıydı. Yani her zaman şunu söylerdi, 'Eğer bizlerin, insanımızın elini-kolunu bağlayan zincirler kırılırsa Türk her şeyi yapar' derdi. Nitekim bunu da gösterdi. Serbest pazar ekonomisini getirdi. Modern bankacılığa geçti. Saymakla bitmez, büyük reformlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Özal'ın genç nesiler tarafından iyi bilinmesi için adına bir enstitünün kurulması gerektiğini vurgulayan Güner, Türkiye'de 45-50 yaş altı kişilerin Özal'ı yeterince tanımadığını söyledi.

Güner, Özal'ın neler yaptığını anlayabilmek için 1983 öncesi Türkiyesini bilmek gerektiğine işaret ederek, "Özal ile her alanda Türkiye'de bir devrim yaşandı. Şimdi 45-50 yaş altı sanıyor ki Özal gelmeden önce de bankalar böyleydi, telefonlarla rahat konuşulurdu, elektrik-su her köyde-mezrada vardı, doğal gaz vardı, çim sahalar vardı..." dedi.