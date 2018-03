Özalperliler Belediyenin yatırımlarını inceledi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan yatırımlar, hizmet binaları ve sosyal yaşam alanları ilçe sakinleri tarafından yerinde incelenmeye devam ediyor.

Özalper mahalle sakinleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine hizmete sunulan yatırımlar, sosyal tesisler ve hizmet alanlarını yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ‘halka hesap verme’ anlayışından yola çıkarak başlattığı ‘vatandaşların hizmetleri yerinde görüp incelemesi’ uygulaması kapsamında gerçekleşen gezi kapsamında servis otobüsüyle evlerinden alınan mahalleli, Gedik Kentpark’ta Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın misafiri oldu. Konuklarına dört yılda yapılan hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bu millet hizmetlerin en güzeline ve en iyisine layıktır, biz milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref olarak görüyoruz. Hemşehrilerimiz parkında, yolunda, sosyal tesislerinde en iyisine layıktır. Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt gelişime açık bir bölgede olduğu için her yıl nüfusu 11 bin civarında artış göstermektedir, son nüfus sayımına göre 311 bin 764 hemşehrimizin yaşadığı güzel ilçemizi el birliğiyle her alanda büyütüyoruz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güveni, sağlıklı ve güzel şartlarda hayatını sürdürmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur” şeklinde konuştu. Her yıl yaşanan nüfus artışının hızla arttığı ilçede, halkın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları bir ortam sunmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Polat, “Artan nüfus ve akabinde oluşan ek konutlaşmaya göre gereken tedbirleri alıyoruz. Nitelik seviyesi yüksek alt ve üst yapı hizmetlerimiz başta olmak üzere sosyal, kültürel, sportif ve eğitim projelerimizle, fiziki yatırımlarımızla ilçemizi sağlıklı ve planlı bir şekilde büyütüyoruz. Kaliteli ve verimli hizmetlerimizi siz değerli halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bir yandan yeni taşınanlara hizmet ederken diğer taraftan ilçemizin diğer bölgelerindeki değişim ve dönüşüm hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Sokaklarımızın, yollarımızın, parklarımızın ve yaşam alanlarının kalitesini artırıyoruz. Bizde durmak yok daha hızlı koşmamız ve çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çocuklara özel hediyeler verdi. Özalper mahalle sakinleriyle istişare toplantısında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’de hazır bulundu.