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Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Londra’nın Uxbridge bölgesinde yaşayan Ozan Melin, ABD'de ve Türkiye'de tıp eğitimi aldığını söyleyerek pek çok kadını kandırdı ve yüzlerine sahte botoks uyguladı.

İngiltere'de büyük yankı uyandıran olay mahkemeye taşındı. Hakim karşısına çıkan Ozan Melin, 8 Haziran'a kadar şartlı tahliye edildi.

Ozan Melin hakim karşısına çıktı!

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İngiliz basını doktor taklidi yaparak kadınlara botoks yapan Ozan Melin'i konuşuyor.
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Londra’nın Uxbridge bölgesinde yaşayan Melin’in tıp eğitimini Türkiye ve ABD’de aldığını söyleyerek kadınları kandırdığı ve onlara botoks yaptığı ortaya çıktı.
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Kadınların şikayetlerinin ardından başlatılan soruşturmada Melin hakim karşısına çıktı.
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Şikayetçiler jürinin karşısına çıkarken, yüzlerinin ne hale gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
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Melin’in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği öğrenilirken, avukat Simon Jones, “Şikayetçilere ABD’de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.
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Yapılan incelemede Melin’in botoks yerine başka kimyasal maddeler kullandığı ve tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu ifade edildi.
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Dorset bölgesinde yaşayan Marcelle King, “2013’te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu” ifadesini kullandı.
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King, “Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi” ifadesini kullandı.
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Jüriye açıklamalarda bulunan bir diğer şikayetçi ise Carol Kingscott oldu.
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Bristol’da yaşayan Kingscott, “Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişti” dedi.
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