Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İngiltere'de büyük yankı uyandıran olay mahkemeye taşındı. Hakim karşısına çıkan Ozan Melin, 8 Haziran'a kadar şartlı tahliye edildi.

Ozan Melin hakim karşısına çıktı!

1 / 21 İngiliz basını doktor taklidi yaparak kadınlara botoks yapan Ozan Melin'i konuşuyor.

2 / 21 Londra’nın Uxbridge bölgesinde yaşayan Melin’in tıp eğitimini Türkiye ve ABD’de aldığını söyleyerek kadınları kandırdığı ve onlara botoks yaptığı ortaya çıktı.

3 / 21 Kadınların şikayetlerinin ardından başlatılan soruşturmada Melin hakim karşısına çıktı.

4 / 21 Şikayetçiler jürinin karşısına çıkarken, yüzlerinin ne hale gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

5 / 21 Melin’in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği öğrenilirken, avukat Simon Jones, “Şikayetçilere ABD’de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.

6 / 21 Yapılan incelemede Melin’in botoks yerine başka kimyasal maddeler kullandığı ve tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu ifade edildi.

7 / 21 Dorset bölgesinde yaşayan Marcelle King, “2013’te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu” ifadesini kullandı.

8 / 21 King, “Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi” ifadesini kullandı.

9 / 21 Jüriye açıklamalarda bulunan bir diğer şikayetçi ise Carol Kingscott oldu.

10 / 21 Bristol’da yaşayan Kingscott, “Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişti” dedi.

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