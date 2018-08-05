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"Ozanlarımızın hatırasını yaşatmak görevimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Neşet Ertaş ve temsil ettiği abdal geleneğinin ifade ettiği kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik, beraberlik, bugün her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz duygular. Bunu gönül duygularımızı titreterek yapmış ozanlarımızın hatırasını yaşatmak da en azından bizim görevimizdir diye düşünüyoruz" - "Modernlik adına, savaşın, yıkımın, umutsuzluğun, nihilizmin olduğu bir çağda Neşet Ertaş'ın temsil ettiği geleneğin mesajının bugün insanlık için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum"

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Neşet Ertaş ve temsil ettiği abdal geleneğinin ifade ettiği kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik, beraberlik, bugün her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz duygular. Bunu gönül duygularımızı titreterek yapmış ozanlarımızın hatırasını yaşatmak da en azından bizim görevimizdir diye düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için Kırşehir'e gelen Kalın, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Neşet Ertaş'ın eserlerinin gelecek nesillere taşınması için farklı kurumların destek verdiğini belirten Kalın, etkinliğin gelecek nesillere taşınması için geleneksel bir hal alacağını ifade ederek, "Neşet Ertaş'ın hatırasını ve mirasını yaşatmak için değil, bilimsel olarak onun abdal tarzının, tezenesinin, bozlaklarının, şiirlerinin, müziğinin, melodisinin incelenmesi ve bunun gelecek nesillere aktarılması açısından bu çalışma bir hayli önemli. Bir anma ya da bir müzik programı gibi düşünmemek lazım. Hem ülkemizin önemli müzisyenleri hem de mahalli sanatçıların katılımıyla burada Anadolu müzik geleneğinin çok önemli bir ayağını gelecek nesillere taşımak olacak." diye konuştu.

"Türk müziği evrensel bir müziktir." ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:

"Bunu sadece Anadolu mahalli müziği gibi değerlendirmek çok Avrupa merkezli bir yaklaşım olur. Avrupa müziği ne kadar evrenselse İran, Çin müziği ne kadar evrenselse son derece güçlü gelenekleri olan Türk müziği de evrensel bir müziktir. Yani Bach'ın, Mozart'ın, Vivaldi'nin müzikleri elbette güzeldir ben de dinlerim. Karacaoğlan'dan Köroğlu'na, Aşık Veysel'e, Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a halk geleneğinde müziğimiz o kadar güçlüdür ve evrenseldir. Bizim repertuvarımız çok geniş ve geniş bir Anadolu müzik kültürümüz vardır. Bunun yaşatılması ve hak ettiği yere taşınması açısından bu program çok önemli. Bu çalışmalar bizim müziğimizin daha evrensel boyutlara taşınmasına katkı sağlayacak. Neşet Ertaş ve temsil ettiği abdal geleneğinin ifade ettiği kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik, beraberlik, bugün her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz duygular. Bunu gönül duygularımızı titreterek yapmış ozanlarımızın hatırasını yaşatmakta en azından bizim görevimizdir diye düşünüyoruz."

Bir gazetecinin Neşet Ertaş hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Kalın, "Üstadın gönül duygularımıza girmiş çok eseri var. Bunları zaman zaman dinliyoruz ve icra etmeye çalışıyoruz. Bu tür insanlar kolay kolay dünyaya gelmez. Neşet Ertaş geleneğin içerisinde söylenmemişi bulup söyleyen birisiydi. Kendi rengini, dokusunu oraya ekledi. Modernlik adına, savaşın, yıkımın, umutsuzluğun, nihilizmin olduğu bir çağda Neşet Ertaş'ın temsil ettiği geleneğinin mesajının bugün insanlık için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çok değerli mahalli sanatçıların olduğunu da anlatan Kalın, bu sanatçıların korunup korunması için çalışacaklarını aktardı.

İbrahim Kalın, festival kapsamında Neşet Ertaş'a ait şarkıları seslendireceğini sözlerine ekledi.

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