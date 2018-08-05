"Ozanlarımızın hatırasını yaşatmak görevimiz"

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Neşet Ertaş ve temsil ettiği abdal geleneğinin ifade ettiği kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik, beraberlik, bugün her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz duygular. Bunu gönül duygularımızı titreterek yapmış ozanlarımızın hatırasını yaşatmak da en azından bizim görevimizdir diye düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için Kırşehir'e gelen Kalın, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Neşet Ertaş'ın eserlerinin gelecek nesillere taşınması için farklı kurumların destek verdiğini belirten Kalın, etkinliğin gelecek nesillere taşınması için geleneksel bir hal alacağını ifade ederek, "Neşet Ertaş'ın hatırasını ve mirasını yaşatmak için değil, bilimsel olarak onun abdal tarzının, tezenesinin, bozlaklarının, şiirlerinin, müziğinin, melodisinin incelenmesi ve bunun gelecek nesillere aktarılması açısından bu çalışma bir hayli önemli. Bir anma ya da bir müzik programı gibi düşünmemek lazım. Hem ülkemizin önemli müzisyenleri hem de mahalli sanatçıların katılımıyla burada Anadolu müzik geleneğinin çok önemli bir ayağını gelecek nesillere taşımak olacak." diye konuştu.