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Özbek Arkeologlar, Vudu tanrısı Nana Buluku görüntülü ahşap kompozisyon buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın Semerkant vilayetinde kazı yapan arkeologlar, Vudu tanrısı Nana Buluku görüntülü, 46 motifi içeren ahşap kompozisyon buldu.Semerkant’ta Dargam kanalı kıyısında bulunan, İslamiyet öncesi Semerkant hükümdarlarının yazlık sarayı kazı alanında yapılan çalışmalar sırasında Özbekistan Fenler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü arkeologları bir tören odası buldu.

Özbekistan’ın Semerkant vilayetinde kazı yapan arkeologlar, Vudu tanrısı Nana Buluku görüntülü, 46 motifi içeren ahşap kompozisyon buldu.
Semerkant’ta Dargam kanalı kıyısında bulunan, İslamiyet öncesi Semerkant hükümdarlarının yazlık sarayı kazı alanında yapılan çalışmalar sırasında Özbekistan Fenler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü arkeologları bir tören odası buldu. Oda duvarında bulunan 46 motifi içeren ahşap kompozisyonun, Orta Asya’daki kazılarda bugüne kadar bulunan en değerli ahşap bulunma olduğu, kompozisyon merkezindeki karakterin Vudu tanrısı Nana Buluku olduğu, Özbekistan Fenler Akademisi tarafından açıklandı.
121x141 sm ölçülü oyma ahşap kompozisyon, demir halkalarla birbirine eklenen iki panodan oluşuyor. ’Tanrıya ibadet’ temalı bu kompozisyon, Nana Buluku, ona hediye getirmekte olan insanlar, müzisyenler, kutsal ateşe aroma katan köleler gibi karakterleri içeriyor.

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