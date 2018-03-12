Özbek işçilere Türk şirketin otelinde istihdam

"Tayga" isimli şirketin Türkiye'deki otellerinde Özbekistan'dan getirilecek personel istihdam edilecek.

Özbekistan Göçmen İşçi Kurumu ile Türk şirketi “Tayga Grup” arasında, Özbek işçilere Türkiye'de istihdam sağlanmasına ilişkin mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Özbekistan İstihdam ve Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Göçmen İşçi Kurumundan yapılan açıklamada, Özbek işçilere Türkiye'de istihdamın sağlanmasına ilişkin anlaşmaya şirket yetkilisi Mehmet Yavuz Kalkan ile Göçmen İşçi Kurumu Başkanı Ravşan İbragimov'un imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Özbek işçilerin Türkiye'ye düzenli bir şekilde götürüleceği ve şirketin otellerinde istihdam sağlanacağı ifade edildi. Şirketin Türkiye'deki otellerinde hizmetçi, bulaşıkçı, temizlikçi, aşçı, garson ve benzeri görevlerde çalışmak isteyen Özbek vatandaşların belirlenmesi için yakın bir zamanda seçmeler yapılacağı duyuruldu.