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Özbekistan, 2021'e kadar ilk güneş enerjisi santralini inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Özbekistan, sahip olduğu güneşli gün sayısı avantajını elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor

Özbekistan, 2021 yılına kadar ülkedeki ilk güneş enerjisi santralini inşa edecek.

Güneşli gün sayısının fazla olmasından dolayı "güneşli ülke" olarak bilinen Özbekistan, bu avantajını elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor.

Enerji üretimini çeşitlendirme çabalarını sürdüren Özbekistan'da hükümet, nükleer ve rüzgar santralleri inşa etme kararının ardından şimdi de güneş enerjisi santrali inşa etmek üzere çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan karara göre, Cayman Adaları'ndan Sky Power Global şirketi, Özbekistan'ın ilk güneş enerjisi santralini inşa edecek.

Proje tutarı 130 milyon dolar olan güneş enerjisi santralinin 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülürken, 100 megavat kapasiteli santralin ülkenin Semerkant kentinde inşa edilmesi planlanıyor.

Sky Power Global'in, söz konusu projeyi hayata geçirmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde de 200, 300 ve 400 megavat kapasiteli 3 güneş enerjisi santralini daha inşa etmesi öngörülüyor.

Özbekistan hükümeti, daha önce Rus Rosatom şirketi ile ülkede ilk nükleer santrali, Alman Siemens şirketi ile de ilk rüzgar enerjisi santrali inşaatına ilişkin mutabakat sağlamıştı.

Ülke genelinde 50'ye yakın termik ve hidroelektrik santral bulunuyor. Söz konusu santrallerde yıllık yaklaşık 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş enerjisi santrali Özbekistan

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