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Özbekistan, Boeing’den yolcu uçağı alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Özbekistan, Boeing’den 4 adet 787-9 Dreamliner yolcu uçağı alıyor.Özbekistan Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, Boeing ve Özbek şirket yetkilileri, 2020’de tamamlanmak üzere 4 adet 787-9 Dreamliner uçağı alımı konusunda imzaları attı.

Özbekistan, Boeing’den 4 adet 787-9 Dreamliner yolcu uçağı alıyor.
Özbekistan Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, Boeing ve Özbek şirket yetkilileri, 2020’de tamamlanmak üzere 4 adet 787-9 Dreamliner uçağı alımı konusunda imzaları attı. Bu uçaklarla birlikte Özbekistan Hava Yolları filosundaki Boeing Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak. Havayolu şirketi 2016’da iki adet Boeing 787-8 Dreamliner’i de teslim almıştı.
Filosunu ciddi oranda yenilemeye başlayan Özbekistan Hava Yolları, bu sene 4 adet Airbus A320Neo yolcu uçağını teslim alacağını da önceden açıklamıştı.

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