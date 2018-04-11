Özbekistan, Boeing’den yolcu uçağı alıyor

Özbekistan, Boeing’den 4 adet 787-9 Dreamliner yolcu uçağı alıyor.
Özbekistan Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, Boeing ve Özbek şirket yetkilileri, 2020’de tamamlanmak üzere 4 adet 787-9 Dreamliner uçağı alımı konusunda imzaları attı. Bu uçaklarla birlikte Özbekistan Hava Yolları filosundaki Boeing Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak. Havayolu şirketi 2016’da iki adet Boeing 787-8 Dreamliner’i de teslim almıştı.
Filosunu ciddi oranda yenilemeye başlayan Özbekistan Hava Yolları, bu sene 4 adet Airbus A320Neo yolcu uçağını teslim alacağını da önceden açıklamıştı.
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