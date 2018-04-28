Özbekistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaret nedeniyle bayrak ve renkli flamalarla süslendi.

Özbekistan yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, resmi ziyaretin ötesinde "devlet ziyareti" olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarete bir gün kala şehrin cadde ve sokakları Türk ve Özbek bayrakları ile renkli flamalarla süslendi.

Cadde üzerindeki direklere Özbek ve Türk bayrakları asılırken, caddelerdeki büyük panolara asılan çok sayıdaki "Özbekistan'a hoş geldiniz değerli Türk kardeşler”, "Ülkemize hoş geldiniz sevgili Türk dostlar", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekselansları Özbekistan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz”, “Ülkemize hoş geldiniz aziz Türk dostlar" yazıları dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in birlikte katılacağı Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nun düzenleneceği "Uzexpocenter" Fuarcılık Merkezi de Türk ve Özbek bayrakları ile donatıldı.