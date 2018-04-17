Özbekistan Hava Yolları Taşkent-İstanbul sefer sayısını artıracak

Özbekistan Hava Yolları, Taşkent-İstanbul sefer sayısını haftada 7'den 9'a çıkaracak.
Özbekistan Hava Yollarından yapılan açıklamada, halen haftada 7 kez düzenlenen Taşkent-İstanbul-Taşkent seferlerinin, 9 Mayıs itibarıyla 9'a çıkarılacağı bildirildi.
Açıklamada, şirketin söz konusu tarihten itibaren çarşamba ve pazar günleri Taşkent'ten İstanbul'a günde iki uçak seferi düzenlemeye başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Özbekistan Hava Yollarının, sonbahar itibarıyla pazartesi ve perşembe günleri Semerkant-İstanbul-Semerkant güzergahında da uçuşlar yapacağı belirtildi.
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