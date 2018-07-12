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Özbekistan hükümetinde Alman vatandaşına görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Alman vatandaşı Karsten Heinz, Özbekistan hükümetinde Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcılığına atandı

TAŞKENT (AA) – Alman vatandaşı Karsten Heinz, Özbekistan hükümetinde Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcılığına atandı.

Özbekistan Yenilikçilik Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle Alman vatandaşı Karsten Heinz'in Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcılığına atandığı bildirildi.

Açıklamada, Karsten Heinz'in daha önce Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığında çalıştığı kaydedilirken, Heinz'in Almanya tarafından Özbekistan hükümetine önerildiği ifade edildi.

Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle kurulan Yenilikçilik Kalkınma Bakanlığı, ülkede bilimsel ve teknolojik gelişme alanında devlet politikasını yürütmeyi ve yenilikçi kalkınma ve fikirleri desteklemeyi amaçlıyor.

Heinz, 2013-2017 yıllarında Özbekistan Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı olarak çalışan Güney Koreli Kim Nam Sok'un ardından Özbekistan hükümetinde görev alan ikinci yabancı oldu.

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