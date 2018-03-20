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Özbekistan ile Tacikistan arasında vizesiz seyahat anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Anlaşmaya göre iki ülke vatandaşları, 17 yıl aradan sonra karşılıklı olarak 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilecek

Özbekistan ile Tacikistan arasında karşılıklı olarak 30 gün boyunca vizesiz seyahati öngören uygulama resmen başladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 9 Mart'ta imzalanan "Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini öngören hükümetler arası anlaşma" yürürlüğe girdi.

Anlaşma, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak 30 gün boyunca birbirlerine vizesiz gidip gelmesini öngörüyor.

Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları, 17 yıl aradan sonra karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilecek.

Söz konusu anlaşma, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 9-10 Mart'ta Tacikistan resmi ziyaretinde imzalanmıştı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında uzun yıllardır süregelen gerginlik, Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından azalmış ve ilişkilerde normalleşme süreci başlamıştı.

İki ülke arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ve tartışmalı sınır noktaları nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar 20 yıldır devam ederken, taraflar arasında 2001'de karşılıklı vize uygulaması başlatılmış ve bin 300 kilometrelik ortak sınırdaki bazı gümrük kapıları kapatılmıştı.

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Özbekistan Tacikistan

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