Özbekistan ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşmasına onay

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşmasını onayladı.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Nisan’daki ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan "Suçluların İadesi Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.
İki ülke arasında suçlarla mücadeledeki iş birliğinin artırılmasını öngören anlaşma, karşılıklı olarak suçluların iadesini, arananların tutuklanmasının hızlandırılması, kurumlar arasında irtibat kurma şekli ve yöntemi konularını içeriyor.
Anlaşma, her iki ülkedeki hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından karşılıklı olarak yürürlüğe girecek.
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