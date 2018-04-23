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"Özbekistan ile Türkmenistan arasında çözülmemiş hiçbir sorun kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: - “Özbekistan ile Türkmenistan arasında çözülmemiş hiçbir sorun kalmadı. Tüm alanlarda karşılıklı anlayış sağlandı” - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov: - "İki ülke arasındaki iş birliği Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasında stratejik bir faktördür"

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından birçok başlıkta ikili anlaşmalar imzalanıp ortak basın toplantısı düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmelerin açık, samimi, yapıcı, çok verimli geçtiğini kaydederek, "Özbekistan ile Türkmenistan arasında çözülmemiş hiçbir sorun kalmadı. Tüm alanlarda karşılıklı anlayış sağlandı." dedi.

2017 yılının iki ülke ilişkilerinde tarihi bir yıl olduğunu, geçen sene mevkidaşı ile 3 kez bir araya geldiklerini anımsatan Mirziyoyev, iki ülke arasında sağlanan mutabakatların sonuç vermeye başladığını ve taraflar arasındaki ticaret hacminin yılın ilk çeyreğinde yüzde 55 oranda arttığını vurguladı.

Mirziyoyev, görüşmede bölgesel güvenlik, terörizme ve uluslararası suç örgütlerine karşı iş birliği, Afganistan'daki durum, bölgedeki sınır aşan ırmaklar ve su kaynaklarının ortak kullanımı konularını detaylı ele aldıklarını ifade etti.

Mirziyoyev ayrıca, Özbekistan'ın Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) gaz boru hattı projesinde yer alması konusunda Türkmenistan tarafı ile anlaştıklarını belirterek, "Özbekistan Afganistan'da barış ve istikrarı sağlanmasında önemli etken olacak TAPI projesi inşaatında yer alacaktır." dedi.

- "Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki iş birliği Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasında stratejik bir faktördür"

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov da ülkesini hem Avrupa hem de Ortadoğu pazarlarına çıkaracak "Özbekistan-Türkmenistan-Hazar-Güney Koridoru" güzergahını oluşturmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Berdimuhamedov, daha önce varılan anlaşmaların uygulanması için Özbek tarafına çağrıda bulunarak, bu çerçevede Kazakistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran–Umman ülkelerini bağlayan Orta Asya-Orta Doğu ulaşım koridorunun önemine işaret etti.

"Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki iş birliği Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasında stratejik bir faktördür." diyen Berdimuhammedov, bölgesel gündemin güncel konularını tartışmak üzere Orta Asya devlet başkanlarının düzenli bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Afganistan konusuna da değinen Berdimuhammedov, "BM'nin öncü rolü ve himayesi altında ulusal Afgan diyaloğu için siyasi bir alan yaratmaya" Türkmenistan'ın hazır olduğunu belirtti.

Afganistan'daki sorununun barışçıl, siyasi yollarla ve uluslararası ekonomik süreçlere tam entegrasyonu yapılarak çözülmesini desteklediğini belirten Berdimuhamedov, "Bu bağlamda, TAPI doğal gaz projesi, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan fiber optik ve elektrik hattı ile Serhetabad (Türkmenistan)-Turgundu (Afganistan) demiryolu projesinin gerçekleşmesi çok önemli.” dedi.

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