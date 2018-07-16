Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk 20'ye girmeyi hedefliyor

Özbekistan, 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu (Doing Business) sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer almayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun İş Yapma Kolaylığı Yıllık Raporu'nda Özbekistan'ın pozisyonunun iyileştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Buna göre, 2022 yılına kadar Özbekistan'ın söz konusu raporda ilk yirmi ülke arasında yer alması öngörülüyor.

İş Yapma Kolaylığı raporunda, 2012 yılında 166'ıncı sırada yer alan Özbekistan'ın 2017 yılında 74'üncü sıraya yükseldiği hatırlatılan kararnamede, buna rağmen Özbekistan'da iş yapmak için mevcut şartların "hala uluslararası norm ve standartlara tam olarak uygun olmadığı" belirtildi.

Kararnamede, "yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilmekte olan reformların stratejik amacının iş yapmak ve yabancı yatırımları teşvik etmek için Özbekistan'da 2022 yılına kadar Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun İş Yapma Kolaylığı sıralamasında ilk yirmi ülke seviyesine uygun en iyi koşulların yaratılması" olduğu vurgulandı. Kararnameyle, Özbekistan'ın İş Yapma Kolaylığı Raporundaki göstergelerinin iyileştirilmesi için "Yol Haritası" da onaylanırken, ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Proje Yönetimi Ajansı, bu konuda yetkili kurum olarak belirlendi.