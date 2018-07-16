HABER

Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk 20'ye girmeyi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameye göre, Özbekistan'ın 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporunda ilk yirmi ülke arasında yer alması öngörülüyor

Özbekistan, 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu (Doing Business) sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer almayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun İş Yapma Kolaylığı Yıllık Raporu'nda Özbekistan'ın pozisyonunun iyileştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Buna göre, 2022 yılına kadar Özbekistan'ın söz konusu raporda ilk yirmi ülke arasında yer alması öngörülüyor.

İş Yapma Kolaylığı raporunda, 2012 yılında 166'ıncı sırada yer alan Özbekistan'ın 2017 yılında 74'üncü sıraya yükseldiği hatırlatılan kararnamede, buna rağmen Özbekistan'da iş yapmak için mevcut şartların "hala uluslararası norm ve standartlara tam olarak uygun olmadığı" belirtildi.

Kararnamede, "yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilmekte olan reformların stratejik amacının iş yapmak ve yabancı yatırımları teşvik etmek için Özbekistan'da 2022 yılına kadar Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun İş Yapma Kolaylığı sıralamasında ilk yirmi ülke seviyesine uygun en iyi koşulların yaratılması" olduğu vurgulandı. Kararnameyle, Özbekistan'ın İş Yapma Kolaylığı Raporundaki göstergelerinin iyileştirilmesi için "Yol Haritası" da onaylanırken, ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Proje Yönetimi Ajansı, bu konuda yetkili kurum olarak belirlendi.

Söz konusu ajans, Bakanlar Kurulu ile birlikte, yıl sonuna kadar Özbekistan'ın bu konudaki uluslararası derecelendirme ve endekslerdeki pozisyonlarını iyileştirmek için somut teklifler verecek, her sene sonunda ülkedeki iş ortamına ilişkin bir rapor hazırlayacak ve ülkenin göstergelerini iyileştirmek için iş ortamını ve mevzuatını iyileştirecek bir "yol haritası" hazırlayacak.

Özbekistan hükümeti, son dönemde ülkedeki iş adamı ve yatırımcılar için olumlu koşulların yaratılması amacıyla önemli kararlar aldı. Bu çerçevede işletmelerin kayda alınmasını kolaylaştırırken, ayrıca işletmelere bir dizi vergi ve gümrük kolaylıkları tanıdı.

PARTNERSahil sporuSahil sporu
On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptıAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.