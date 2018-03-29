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Özbekistan-Kırgızistan İl Valileri Konseyi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

Özbekistan-Kırgızistan İl Valileri Konseyi toplantısı

Özbekistan ile Kırgızistan'ın sınır bölgelerinde görevli il valilerinden oluşan konseyin ilk toplantısı yapıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölgeler arası ticari ve ekonomik iş birliği, kültürel ve insani bağların geliştirilmesi, ortak sınır geçiş noktalarının işleyişinin kolaylaştırılması konularının ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, tarafların tüm alanlarda iş birliğini derinleştirmek için karşılıklı olarak çaba sarf etmeye hazır olduklarını ifade ettikleri, son dönemde iki ülke heyetlerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiği, ülkeler arasındaki bazı sınır kapılarının yeniden faaliyete açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Aripov ve İsakov'un, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, karşılıklı iş birliğinin genişletilmesi için sınır kontrol noktalarının imkanlarının artırıldığını belirttikleri aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, iki ülke arasında uzun yıllardan bu yana çözülemeyen ve ilişkilerin bozulmasına neden olan sınır meseleleri ve su kaynaklarının ortak kullanımı konularında büyük ölçüde uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Konseyin bir sonraki toplantısının Kırgızistan'da yapılması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Özbekistan

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