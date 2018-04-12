Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit çalışmaları

Özbekistan ve Kırgızistan hükümetleri tarafından sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgelere ilişkin görüşmelerde bulundu.

Özbekistan ve Kırgızistan bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılından bu yana üzerinde anlaşamadıkları 217 kilometrelik sınır için yeniden bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke hükümetlerince kurulan ortak çalışma grubu, ülkenin Namangan şehrinde bir araya gelerek taraflar arasında daha önce uzlaşma sağlanamayan sınır bölgelerine ilişkin görüşmeler yaptı.

Açıklamaya göre, çalışma grubu iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ortak sınır anlaşmasına dahil olmayan bölgelerdeki sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarda bulundu.

Karşılıklı anlayış ve iyi komşuluk ilişkileri ruhunda geçen görüşmenin ardından Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit ortak çalışma grubu, müzakerelerin sonuçlarına ilişkin protokol imzaladı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 5 Eylül'de imzalanan ortak sınır anlaşması, ortak sınırın taraflar arasında uzlaşma sağlanan bin 170 kilometreye yakın kısmını belirlerken, kalan 36 tartışmalı bölge veya 217 kilometre sınırın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.