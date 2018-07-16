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Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

İki ülke, tartışmalı iki sınır noktası konusunda anlaştı

Özbekistan ve Kırgızistan hükümetlerince sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgelere ilişkin görüşmelerde bulundu.

İki ülke bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991'den bu yana üzerinde anlaşamadıkları yaklaşık 200 kilometrelik sınır için yeniden bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke hükümetlerince kurulan ortak çalışma grubu, 9-15 Temmuz tarihlerinde Kırgızistan'ın Oş şehrinde bir araya gelerek taraflar arasında daha önce uzlaşma sağlanamayan sınır bölgelerine ilişkin görüşmeler yaptı.

Çalışma grubu 2-7 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'ın Namangan ve Fergana vilayetleri ile Kırgızistan'ın Batken ve Celalabad vilayetlerinin kesiştiği bölgede yerleşen sınır noktalarında yapılan saha çalışmalarının sonuçlarını ele aldı. Ortak saha çalışmaları sonucunda, Gova ve Govasay yerleşim alanlarından geçen sınır çizgileri belirlendi.

Karşılıklı anlayış ve iyi komşu ilişkileri içerisinde geçen görüşmenin ardından Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit ortak çalışma grubu, müzakerelerin sonuçlarına ilişkin protokol imzaladı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 5 Eylül 2017'de imzalanan ortak sınır anlaşması, ortak sınırın taraflar arasında uzlaşma sağlanan bin 170 kilometreye yakın kısmını belirlerken, kalan 36 tartışmalı bölge veya yaklaşık 200 kilometre sınırın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Özbekistan

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