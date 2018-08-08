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Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

İki ülke hükümetlerince sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgeleri ele aldı

Özbekistan ve Kırgızistan hükümetlerince sınırların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubu, tartışmalı bölgelere ilişkin görüşmelerde bulundu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke hükümetlerinin kurduğu ortak çalışma grubu, 1-7 Ağustos'ta Özbekistan'ın Fergana şehrinde bir araya gelerek taraflar arasında daha önce uzlaşma sağlanamayan sınır bölgelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Görüşmede, Özbekistan'ın Fergana vilayeti ile Kırgızistan Batken vilayetinin kesiştiği Şahımardan ve Gaznov yerleşim alanlarından geçen sınır çizgileri belirlendi. Çalışma grubu ayrıca Özbekistan'ın Fergana ve Namangan vilayetleri ile Kırgızistan'ın Batken ve Celalabad vilayetlerinin kesiştiği bölgeden geçen sınır noktalarıyla ilgili yapılacak saha çalışmaları konusunda anlaştı.

Karşılıklı anlayış ve iyi komşu ilişkileri içerisinde geçtiği ifade edilen görüşmenin ardından Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit ortak çalışma grubu, müzakerelerin sonucunda uzlaşma sağlanan sınır noktalarına ilişkin protokol imzaladı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 5 Eylül 2017'de imzalanan ortak sınır anlaşması, ortak sınırın taraflar arasında uzlaşma sağlanan bin 170 kilometreye yakın kısmını belirlerken, kalan tartışmalı bölge veya yaklaşık 200 kilometre sınırın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Özbekistan sınır

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