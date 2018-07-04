HABER

Özbekistan-Tacikistan arasındaki sınır meselesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki tartışmalı bazı bölgelerde uzlaşma sağlanmasına ilişkin anlaşmayı onayladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Tacikistan sınırındaki tartışmalı bazı bölgelerde uzlaşma sağlanmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan-Tacikistan sınırının taraflar arasında uzlaşma sağlanan bazı bölgelerine ilişkin daha önce imzalanan anlaşmayı onayladı ve anlaşma devlete bağlı resmi nitelikteki Halk Sözü gazetesinde yayımlandı.

Anlaşma, ortak sınırın taraflar arasında yapılan son görüşmelerde mutabık kalınan 192,7 kilometrelik kısmını belirliyor. İki ülke arasında hala tartışmalı bazı sınır bölgeleri bulunurken, ortak sınırın belirlenmesine ilişkin görüşmeler ise devam ediyor.

Anlaşma, her iki ülkedeki hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından karşılıklı yürürlüğe girecek.

Özbekistan ile Tacikistan arasında bazı sınır bölgelerine ilişkin anlaşma, 9 Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Tacikistan resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmesinin ardından imzalandı. Özbekistan parlamentosunun alt kurulu Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından geçen ay sonunda da Senato Genel Kurulunda ele alınarak, onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e sunuldu.

Bağımsızlıklarını 1991'de kazanan Özbekistan ve Tacikistan arasında 1330 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme çalışmalarında bazı sınır bölgeleri üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında uzun yıllardan bu yana çözülemeyen ortak sınırın büyük bir kısmı üzerinde mutabakat sağlandı.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildiFETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi
Hatay'da iş kazası: 2 ölüHatay'da iş kazası: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan sınır meselesi Tacikistan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.