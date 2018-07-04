Özbekistan-Tacikistan arasındaki sınır meselesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Tacikistan sınırındaki tartışmalı bazı bölgelerde uzlaşma sağlanmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan-Tacikistan sınırının taraflar arasında uzlaşma sağlanan bazı bölgelerine ilişkin daha önce imzalanan anlaşmayı onayladı ve anlaşma devlete bağlı resmi nitelikteki Halk Sözü gazetesinde yayımlandı.

Anlaşma, ortak sınırın taraflar arasında yapılan son görüşmelerde mutabık kalınan 192,7 kilometrelik kısmını belirliyor. İki ülke arasında hala tartışmalı bazı sınır bölgeleri bulunurken, ortak sınırın belirlenmesine ilişkin görüşmeler ise devam ediyor.

Anlaşma, her iki ülkedeki hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından karşılıklı yürürlüğe girecek.

Özbekistan ile Tacikistan arasında bazı sınır bölgelerine ilişkin anlaşma, 9 Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Tacikistan resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmesinin ardından imzalandı. Özbekistan parlamentosunun alt kurulu Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından geçen ay sonunda da Senato Genel Kurulunda ele alınarak, onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e sunuldu.

Bağımsızlıklarını 1991'de kazanan Özbekistan ve Tacikistan arasında 1330 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor. Taraflar, bağımsızlığın ardından başlayan sınır belirleme çalışmalarında bazı sınır bölgeleri üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında uzun yıllardan bu yana çözülemeyen ortak sınırın büyük bir kısmı üzerinde mutabakat sağlandı.

