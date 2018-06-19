Özbekistan, Taliban ile müzakerelerin başladığını açıkladı

Özbekistan, Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Taşkent'te düzenlenen Afganistan Konferansı katılımcılarının ortak tutumunun hayata geçirilmesi amacıyla Özbekistan'ın temas kurduğu Taliban hareketinin üst düzey temsilcileriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.
Bu görüşmelerde, Afganistan'da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik diyalog ve karşılıklı işbirliğinin geleceği meseleleri ele alındı.
Afganistan Konferansı'nda varılan anlaşmalar uyarınca, Özbekistan’ın bu ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması ve sosyoekonomik gelişmeye destek sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Bu bağlamda, Özbekistan'ın geçen dönemde Afgan hükümeti, ABD, Çin, Rusya, Avrasya bölgesi, Güney Asya, Orta Doğu ülkeleri ve Uluslararası Temas Grubu ülkeleriyle bir dizi istişare toplantıları ve görüşmeler yaptığı belirtildi.
Özbekistan'ın, Afganistan hükümeti ve Taliban hareketinin Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı ateşkes uygulamasını memnuniyetle karşıladığı, tarafların Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ateşkesi uzatma kararının süresiz uygulanmasını temenni ettiği vurgulandı.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum