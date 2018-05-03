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Özbekistan-Türkiye ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev: - "Türkiye tarafıyla birlikte tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak için çalışıyoruz. Bu, karşılıklı ticarette Özbek ve Türk mallarının rekabet gücünü artıracak"

Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev, Türkiye tarafıyla tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak için çalıştıklarını belirterek, "Bu, karşılıklı ticarette Özbek ve Türk mallarının rekabet gücünü artıracak." dedi.

Hocayev, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülkenin devlet başkanı tarafından Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin yakın dönemde 5 milyar dolara çıkarılmasının hedef olarak belirlendiğini hatırlattı.

Hocayev, Özbekistan'da devam eden ekonomik reformlar ve ihracat ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların ikili ticaret hacminin belirgin ölçüde artmasına imkan vereceğini kaydetti.

Özbekistan'da üretilen tekstil, deri, kablo ve tarım ürünlerinin yakın dönemde Türkiye'ye ihraç edilmesine başlanacağını bildiren Hocayev, söz konusu ziyaret kapsamında 680 milyon dolar değerinde ihracat anlaşmaları imzalanmasının Özbek ürünlerine olan talebi gösterdiğini söyledi.

Hocayev, ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret için elverişli koşulların yaratılması amacıyla tarife ve tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Günümüzde Türkiye tarafıyla birlikte tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak için çalışıyoruz. Bu, Özbek ve Türk mallarının karşılıklı ticarette rekabet gücünü artıracak." dedi.

Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, 2017'de 1,5 milyar dolar olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 artışla 395,3 milyon dolara yükseldi.

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Özbekistan Özbekistan-Türkiye ilişkileri

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