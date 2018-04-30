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Özbekistan-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: - "Özbekistan'da Türk iş adamlarına engel olanlar, devlet siyasetine ihanet etmiş olacak" - "Bir ara, aramızda güvensizlik ve soğukluk dönemi oluştu. İkimiz bu buzları erittik ve bu buzlar artık hiçbir zaman olmayacak"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk iş adamlarını ülkesine davet ederek "Özbekistan'da Türk iş adamlarına engel olanlar, devlet siyasetine ihanet etmiş olacak" dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başkent Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Çok sayıda Özbek ve Türk iş adamının katıldığı forumda Mirziyoyev, bugünün tarihi bir gün olduğunu ve bağımsızlık yıllarından bu yana ilk defa iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiğini belirterek "Türkiye, bizim stratejik ortağımız ve Türkiye ile iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli görüşmelerde bulunduklarını ve tarihi belgelere imza attıklarını dile getirerek son 1,5 yılda Erdoğan ile iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişerek pekişmesi için çok çaba gösterdiklerini vurguladı. Mirziyoyev, yabancı sermaye için ülkede çok büyük imkan ve koşulların yaratıldığını, Özbekistan'ın çok büyük yer altı, değerli metal ve petrol-gaz kaynaklarına sahip olduğunu ifade ederek "Artık birbirimizi sınama dönemi geçti, artık büyük ve ortak projeleri hayata geçirme zamanı geldi." diye konuştu.

Kardeş Türk halkının vize ile Özbekistan'a gelmesinin yakışmadığını düşünerek son olarak vizeleri kaldırma kararı aldıklarını kaydeden Mirziyoyev, bu kararın ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki ikili iş birliğini daha da geliştirmeye hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, iki ülke arasındaki uçak seferleri sayısının artırılması konusunda mutabık kaldıklarını ve gelecekte İstanbul'dan Buhara ve Ürgenç şehirlerine de seferlerin başlatılacağını vurguladı.

- "Burası Büyük Türk milletlerinin vatanı"

Mirziyoyev, turizm alanında büyük deneyime sahip olan Türkiye'den istifade etmek istediklerini belirterek eski milletvekili Sadık Badak'a Özbekistan turizminin gelişmesi için verdiği büyük katkılardan dolayı teşekkür etti. Görüşme sırasında Erdoğan'a, Hive, Kokand, Mergilan ve diğer şehirler hakkında bilgi verdiğini dile getiren Mirziyoyev, "Burası Büyük Türk milletlerinin vatanı. Artık birleşmemiz lazım." dedi.

Mirziyoyev, Türk sermayesinin teşvik edilmesi amacıyla gereken yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydederek iş çevrelerinin karşısındaki tüm engelleri kaldırdıklarını dile getirdi. Mirziyoyev, Türk iş adamlarının Özbekistan'da verimli faaliyet yapmaları için mevcut bazı güvensizlik ve anlaşmazlıklara son vermek amacıyla Erdoğan ile 1,5 yıl boyunca çok çaba gösterdiklerini vurgulayarak "Bir ara, aramızda güvensizlik ve soğukluk dönemi oluştu. İkimiz bu buzları erittik ve bu buzlar artık hiçbir zaman olmayacak." ifadesini kullandı.

Türk iş adamlarını ülkesine davet eden Mirziyoyev, "İlk önce değerli Türk iş adamları ülkemize gelmez ise başka devletler bize güvenmez. Bundan dolayı bu toplantıda Başbakan başta olmak üzere tüm hükümet üyeleri hazır bulunuyor. Artık ülkede Türk iş adamlarına engel olmak, devlet siyasetimize ihanet yapmış olacak. Bunu herkesin bilmesi lazım." şeklinde konuştu.

Ülkede iş ortamının, vergi ve gümrük sisteminin tümden iyileştirilmesi ve girişimcilik için ruhsat alınmasının kolaylaştırılması amacıyla kararların alındığını ayrıca ülke genelindeki tüm illerde vergi ve gümrük muafiyetinin bulunduğu serbest ekonomi bölgelerinin oluşturulduğunu anımsatan Mirziyoyev, en kısa zamanda yeni vergi düzenlemesini kabul edeceklerini bildirdi.

İş Forumu kapsamında taraflar arasında 3 milyar dolarlık 50 ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Mirziyoyev, şunları kaydetti:

"Sizlere şunu garanti etmek istiyorum. (Özbek yöneticiler) Sizlere helal ve samimi hizmet edecektir, sizlere gereken tüm koşulları yaratacaktır. Bir daha aramızda herhangi bir anlaşmazlık olursa artık tekrar sizlerin güvenini kazanmak mümkün değil. Bizler çok hata yaptık. Bir kez daha tekrar ediyorum. Türk iş adamlarına yapılan ihanet devlet politikasına ihanet olacaktır."

Tarafların ortak çabalarıyla Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini geliştireceklerine inandığını dile getiren Mirziyoyev, "Bu tarihi bir gün, büyük işlerin başındayız. Gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızı, ortak projeleri bizzat kontrolüme alacağım. Bir iş adamı (Özbekistan'dan) üzülerek dönerse, bugünkü çalışmalarımız, konuşmalarımız boşuna olur. Ben bunu istemem. Özbek yöneticiler de böyle bir hata yaparlarsa bunun cezası büyük olur." değerlendirmesinde bulundu.

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