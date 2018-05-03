Özbekistan'da yedincisi düzenlenen "Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında ülkeye gelen Türk doktorlar, yaklaşık 600 muayene ve 180 ameliyat gerçekleştirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) organizasyonunda Türkiye ve Özbekistan sağlık bakanlıklarınca başkent Taşkent'te düzenlenen "Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası" sona erdi.
Hafta kapsamında görev yapan Türk hekim ve sağlık personelleri, Taşkent'teki Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi Hastanesi, Pediatri Tıp Enstitüsü ve Cumhuriyet Jinekoloji Hastanesinde 600'a yakın hastayı muayene ederken 180'dan fazla hastayı ameliyat etti.
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ari̇f Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanlarında uzman 33 kişilik doktor ve hemşire ekibinin bir hafta boyunca Taşkent'teki 3 hastanede tedavi ve ameliyatlar gerçekleştirdiğini belirtti.
Eğitim ve tecrübe paylaşımı konusuna da ağırlık verdiklerini dile getiren Çetin, Türk doktorların sağlık haftası kapsamında ayrıca 700'ün üzerinde Özbek sağlık personeline teorik ve uygulamalı eğitim verdiğini kaydetti.
Ameliyatlara katılan Prof. Dr. Uğur Koçer ise etkinlik kapsamında Özbek doktorlara teorik ve pratik eğitim verdiklerini ve bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını vurguladı.
Özbekistan'da 2015 yılından bu yana Sağlık Bakanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında 658 ameliyat ve 2412 muayene yapıldı, 765 Özbek sağlık personeline eğitim verildi.
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