HABER

Özbekistan ve Kazakistan iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, başkent Taşkent'te Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Mamin'i kabul etti - Kabulde, iki ülke arasında ekonomi, yatırım, ulaşım ve taşımacılık gibi alanlarda karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Taşkent'e gelen Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, Mamin'in eş başkanlığındaki Özbekistan-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun faaliyet ve sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasında ticari, ekonomi, yatırım, ulaşım, taşımacılık, insani ve diğer alanlardaki karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mamin de Kazakistan'ın, iki ülke devlet başkanlarının görüşmelerinde yapılan anlaşmaların zamanında hayata geçirilmesi için kardeş ülkeler arasındaki geniş kapsamlı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

- Mirziyoyev ve Nazarbayev telefonda görüştü

Mirziyoyev ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik konuları ele aldı.

Görüşmede, siyasi irade ve birbirini destekleme yoluyla Özbekistan ile Kazakistan arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklığa dayalı ilişkilerde mevcut potansiyelin tam olarak kullanılmakta olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Orta Asya ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğinin de ele alındığı görüşmede, Astana'da mart ayında yapılan bölge ülkeleri devlet başkanları ilk zirvesinin verimli sonuçlar verdiği kaydedildi.

İki cumhurbaşkanı ayrıca, uluslararası politika ve bölgesel iş birliğine ilişkin güncel meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulundu. Kardeş ülke ve halkların menfaatleri için çok yönlü iş birliğinin genişletilmesi, yüzyıllara dayalı dostluk ve ortaklık ilişkilerinin pekiştirilmesinde sergilenen kararlılık vurgulandı.

Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kabul kazakistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.