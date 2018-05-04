Özbekistan ve Kazakistan iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Taşkent'e gelen Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, Mamin'in eş başkanlığındaki Özbekistan-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun faaliyet ve sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasında ticari, ekonomi, yatırım, ulaşım, taşımacılık, insani ve diğer alanlardaki karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mamin de Kazakistan'ın, iki ülke devlet başkanlarının görüşmelerinde yapılan anlaşmaların zamanında hayata geçirilmesi için kardeş ülkeler arasındaki geniş kapsamlı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

- Mirziyoyev ve Nazarbayev telefonda görüştü

Mirziyoyev ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik konuları ele aldı.